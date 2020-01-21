На страницах Офиса президента в YouTube и Instagram запретили писать комментарии

Юлия Мендель уже пояснила такой манёвр власти.

На официальных страницах Офиса президента в YouTube и Instagram отключили возможность писать комментарии. Более того, все комментарии, которые ранее были оставлены под видео/фото также исчезли.

Об этом сообщает «НБН«.

Большинство украинцев сразу подумали, что власть просто испугалась негативных комментариев, но вот Юлия Мендель выдвинула иную версию такого поступка.

По её словам, им пришлось закрыть комментарии, так как на данных страницах усилилась атака ботов и было большое обилие рекламы.

Пресс-секретарь президента также подчеркнула, что у украинцев осталась возможность выразить свое мнение на официальной стране ОПУ в Facebook и на личной странице Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы писали, что соцсети обсуждают смерть султана Омана после визита Зеленского.