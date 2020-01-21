На страницах Офиса президента в YouTube и Instagram запретили писать комментарии

Общество
Христина Качоровська0
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Юлия Мендель уже пояснила такой манёвр власти.

Юлия Мендель
Юлия Мендель, unian.net

На официальных страницах Офиса президента в YouTube и Instagram отключили возможность писать комментарии. Более того, все комментарии, которые ранее были оставлены под видео/фото также исчезли.

Об этом сообщает «НБН«.

Большинство украинцев сразу подумали, что власть просто испугалась негативных комментариев, но вот Юлия Мендель выдвинула иную версию такого поступка.

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По её словам, им пришлось закрыть комментарии, так как на данных страницах усилилась атака ботов и было большое обилие рекламы.

Пресс-секретарь президента также подчеркнула, что у украинцев осталась возможность выразить свое мнение на официальной стране ОПУ в Facebook и на личной странице Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы писали, что соцсети обсуждают смерть султана Омана после визита Зеленского.


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