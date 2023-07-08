Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Подоляка изданию «Медуза«.

Михаил Подоляк заявляет, что в довоенное время в Украине никто не производил большого количества вооружения, но сейчас все кардинально изменилось. По словам Подоляка, сейчас уже совсем другое восприятие потребностей военно-промышленного комплекса.

«Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц — а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений» — отмечает Подоляк.

В то же время советник главы Офиса президента заявляет, что в то время, как Украина развивает собственную обороноспособность и производство оружия, у России все наоборот. Он отмечает, что ресурсы страны-агрессора очень быстро сокращаются, к тому же РФ потратила фактически все, что имела до начала войны и сейчас попросту пытается хоть что-то производить. Это, в свою очередь очень негативно влияет на экономику.

Отметим, что Подоляк также упомянул, что лучшим вариантом для России станет замораживание конфликта, но Украина этого ни в коем случае не должна допустить, так как это будет концом для страны.

Отметим, ранее Зеленский сообщил, изменилась ли ситуация на ЗАЭС.