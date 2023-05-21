Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на представителя ОПУ Никифорова.

21 мая во время саммита «Большой семерки» в Японии Зеленский якобы подтвердил потерю города Бахмут в Донецкой области. Об этом начали писать мировые СМИ. Однако из слов Зеленского не было понятно на какой вопрос он ответил.

Различные ведущие средства массовой информации писали о том, что Зеленский якобы ответил на вопрос контролирует ли Украина город: «Я думаю, нет». Однако эта информация оказалась ложной.

Об этом рассказал представитель Офиса президента Сергей Никифоров. Никифоров отмечает, что Зеленский отрицает потерю Бахмута, а его слова журналисты приняли не так, как нужно.

Сергей Никифоров сказал, что на слова «россияне говорят, что они взяли Бахмут» Владимир Зеленский ответил «Я думаю, что нет».

Мы также писали, что Зеленский рассказал о потери Бахмута.