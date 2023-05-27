Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «ТАСС«.

В очередной раз российские власти заявили о том, что для того, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта украинская сторона должна отказаться от собственных территорий. Также Галузин заявил, что Украина должна отказаться и от вступления в Европейский Союз и НАТО.

«Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС». — Галузин.

Помимо этого не обошлось и без стандартного российского «денацификация» и «демилитаризация». А также представитель МИД отметил, что «мира» можно достичь лишь в том случае, если ВСУ прекратят вести боевые действия.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна не пойдет на переговоры с оккупантами до тех пор, пока здесь будут находится вражеские солдаты.

Следует упомянуть, что ранее Зеленский подписал новый закон о мобилизации.