Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай

Эксперты советуют покупать туры, пока курс валют стабилен и действуют акции

Единственное, что многих согревает в зимние дни — мысли о летнем отдыхе. Укринформ узнал, как спланировать его несмотря на непредсказуемые валютные колебания, подорожает отдых на курортах Украины и туры в какие страны наиболее активно продаются в этом сезоне

Куда поедут украинцы

Ежегодно включается своеобразная туристическая мода — туроператоры делают ставки на определенные направления, выводят на рынок новинки. В прошлом году на нем, например, прибавилось итальянских регионов, мальтийских курортов. Но самой популярной страной для отдыха, как и в предыдущие годы, в 2019-м оставался Египет (48,26% отдыхающих выбрали его), а за ним и Турция (26,07%). Об этом свидетельствует аналитика популярного ресурса для поиска и покупки туров онлайн Misto.travel.



Турция остается среди наиболее популярных мест отдыха / Фото: poedem

Но спектр предложений для массового туриста значительно расширился. В перечне стран, туры по которым приобрели в прошлом году украинцы, по данным Misto.travel, 27 пунктов. Среди них — Катар, Андорра, Танзания. Настоящим открытием года стал Китай (Хайнань) — чартерные программы по доступным ценам вывели это направление в ТОП продаж.

В этом году географических сюрпризов на рынке пока не предвидится, считает председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, новые направления раскручивать не будут. Хотя туроператоры делают попытки наполнить свои продуктовые портфели и предлагать клиентам все больше вариантов. Особое внимание сейчас к Португалии, Черногории, Кипру. По словам Дмитрия Сероухова, CEO компании Join UP!, этим летом будут делать "трендовым практически все средиземноморское многообразие Европы — от Италии, Испании и Франции в Албании, Черногории, Хорватии и Греции с широкой картой мест назначения.



Дмитрий Сероухов

"Наиболее привлекательными для туркомпаний остаются Турция и Египет благодаря стабильному потоку туристов. Но одновременно это и самые проблемные направления с достаточно серьезными рисками потери денег: слишком высока конкуренция", — объясняет Голубаха. Все туроператоры заказывают много чартерных программ. И часто даже теряют деньги, пытаясь низкими ценами привлечь к себе клиентов и загрузить эти рейсы. И пока получается. "Для сравнения: в 2013 году мы летали в Египет 1-2 рейса в неделю, сейчас — около 100 рейсов в неделю, летом ожидаем около 50 рейсов еженедельно", — рассказывает Дмитрий Сероухов.

Лидеры бронирования в январе-2020, по данным Rozetka Travel (онлайн-сервис по подбору туров) — египетские курорты на ближайшие месяцы. Это наиболее бюджетный вариант в холодное время — туры стоимостью 12-15, максимум 30+ тысяч гривень. Тур "на завтра" в январе можно приобрести всего за 6300-8100 грн. на двоих (от $248)! Для сравнения — выезд в апреле-июне обойдется уже в 680-800. Дальше — ОАЭ, третья по популярности Турция (на лето). "Причем бронируют туры как на май, так и на сентябрь-октябрь, — говорит руководитель отдела маркетинга Rozetka Travel Елена Гейченко. — Дальше в рейтинге идут Греция, Кипр". Не так часто продаются экзотические направления, например, Мальдивы. "Но есть клиенты, которые уже готовы дорогие туры выбирать и оплачивать в онлайне", — делится впечатлениями Елена.



Елена Гейченко

Дорогие — это 2920 долларов на двоих в феврале-марте и 3000-3200 (около 74000 грн) летом. А вот тур в Болгарию в начале сезона сегодня можно приобрести всего за 11 144 грн или 396 евро (2 туриста, 7 ночей, авиа). Аналогичные туры в Турцию пока предлагают в системах бронирования от 12190 грн. (436 евро), в Черногорию — от 15 694 (557 евро). Тур на двоих на неделю в Испанию или Грецию на конец июня стоит 790-800 евро (около 22600 грн). Албанию, которая еще два года назад считалась очень дешевой, теперь продают по цене Италии (690 евро, 19 400 грн).

Подорожание не ждем, но лучше не рисковать

Угроз радикального повышения цен на какие-то направления Игорь Голубаха пока не видит: довольно высокая конкуренция между туроператорами не позволяет делать резкие движения. Правда, нет гарантии, что не изменятся правила игры принимающих сторон. Так, в прошлом году в самый неожиданный момент Турция решила перейти на расчеты в евро вместо доллара и этим спутала планы иностранных партнеров. "Турция вообще в последние годы слишком быстро дорожает +30-35% в ценах в 2019 году, еще +20-25% ожидается в этом году, — говорит Дмитрий Сероухов. — Поэтому в этом сезоне дешевле отдохнуть на Крите". Так, 5-звездочный отель «все включено» для двоих на неделю в Турции будет стоить 3 000-3 500 евро, тогда как в Греции на Крите — 2000 евро. Европа, по словам Сероухова остается на уровне прошлогодних показателей.

Еще один риск кроется в непонятной, непредсказуемой ситуации с курсами валют в Украине. "Серьезные колебания могут повлиять на стоимость туров, поэтому все популярнее становится раннее бронирование, — сообщает господин Голубаха. — Оно позволяет экономить за счет скидок и также в случае внезапного взлета валют". И в нормальном режиме туроператоры закладывают в расчеты доллара и евро немного дороже, чем мы видим в обменных пунктах. Так, когда банки продают доллар по 24,4 грн., заплатить за летний тур просят по курсу 25,26. К тому же цена тура, приобретенного в рассрочку по акции раннего бронирования, чаще всего фиксируется в валюте с примечанием: если валюта поднимется в цене, часть суммы осталась, клиент заплатит по текущему курсу (а если подешевеет, стоимость неизменна). Собственный курс туроператоров всегда немного выше, потому что компании закупают валюту день в день и должны действовать с расчетом, что через несколько дней курс изменится, объясняет Игорь Голубаха. И подстраховывает финансовые риски туроператора, значит, клиент.



Игорь Голубаха

Но есть и приятные новости — все чаще туристические компании стали обращаться к услугам лоукост-перевозчиков. И, по словам Игоря Голубахи, возможность покупать дешевые билеты должна минимизировать их финансовые риски. В результате стоимость туров хотя бы немного, но уменьшится. "Европейские экскурсионные программы частично будут реализовываться на крыльях лоукостеров, — прогнозирует Голубаха. — Прежде всего это будет касаться самых популярных туристических направлений». А это пока — города Италии от Милана до Неаполя, Польша с Германией, Португалия и Ирландия.

Покупай лето в январе

Желая то ли вложить деньги, то ли обеспечить себе отпуск пораньше, в этом году думать о лете 2020 начали еще прошлой осенью.

"Мы увидели активность запросов и бронирований по раннему бронированию еще в ноябре, — рассказывает Елена Гейченко. — Чувствуется, что клиенты уже заметили преимущества этой акции". Особенно на направлениях и отелях, которые бронируют заранее, так как летом мест может не быть (труднее всего найти проживание в отелях для больших семей). Больше всего забронированных туров по акции "Раннее бронирование", по словам Гейченко — в Турцию и Грецию. "С приближением лета цены на отели будут увеличиваться, поэтому самое время уже задуматься о своем летнем отдыхе. Ведь сейчас действует предоплата в размере только 30% ", — советует Елена Гейченко.

Раннее бронирование, утверждают туроператоры, может сэкономить 10-30% стоимости "пакета". "В сезон скидка есть только по самому факту наличия «горячего» предложения — никто не даст скидку до 60% на размещение, как это может быть при раннем бронировании", — говорит Сероухов.

Средняя стоимость забронированного тура в января 2019 года была равна 744 долларам, в июне — 997, сообщает Misto.travel, а следовательно, "по-горячему" дешевле, чем "по-раннему", уже не получалось. В январе спрос низкий, и уже в феврале активно бронируют туры на лето, и средняя стоимость тура заметно повышается, объясняют аналитики сайта. Летом, на старте высокого сезона, средняя стоимость вновь увеличилась. А в августе туры самые дорогие: лето кончается, горячих предложений немного, большинство рейсов и отелей заполнены.

"В последние годы раннее бронирование проседало. Из-за неуверенности в смысле «а что будет завтра» людям было трудно отдавать деньги вперед, — объясняет Дмитрий Сероухов. — Большой популярностью пользовались горящие туры. И примерно три года назад этот тренд начал меняться". В сезоне-2020 Join UP!, по словам Сероухова, уже имеет прирост +50% по объемам продаж при раннем бронированием.

Украинские курорты не подорожают без "помощи" иностранцев



Владимир Царук / Фото: НВ

Не все собираются в этом году за границу, хотя рост потока именно "иностранных" туристов сейчас наблюдается благодаря дорогой гривне. И на украинцев, которые не планируют отдых вне страны, ситуация с курсом повлияла не существенно, говорит Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины (хотя потребительские цены растут). "Инфляция — на уровне 5-7%, нет галопирующего повышения цен. Не подорожали энергоносители, что тоже влияет обычно на ценовую политику", — объясняет он. И конкуренция на внутреннем рынке не дает разгуляться ценам на проживание и экскурсионные программы. Зарплаты в течение года росли. "И это немного перекрывает расходы на транспорт, ведь билеты на поезда дорожают, — обращает внимание Царук. — А если ехать собственной машиной, это уже будет дешевле, чем год назад за счет горючего, которое упало в цене на 2-3 грн".

Но в городах Украины ощущается отток туристов. "Если раньше многие по несколько раз посещал Львов, Одессу или Каменец-Подольский, то теперь выбирают между Веной и Варшавой, — объясняет Владимир. — Потому что стабильна национальная валюта, а цены лоукостеров привлекательны". Ряды украинских туристов поредели, а иностранцы еще не поняли, зачем к нам ехать. Вот и дефицит. К слову, в начале января Forbes опубликовал статью с перечнем "недооцененных городов" мира, рекомендуя посетить и Киев среди них (а еще София, Оттава, Сеул, Любляна…).

Если бы иностранцы вдруг хлынули на побережье Одесской и Херсонской областей, летний отдых ударил бы нас по карманам, говорит Владимир Царук. "Для них он бы стоил копейки. Но инфраструктуры и сервиса пока нет, чтобы что-то им предложить", — объясняет эксперт. Поэтому несмотря на то, что традиционно пляжный отдых год от года хотя бы на несколько процентов дорожает (а часто — на 10-15%), тем, кто собирался загорать на Черном море, в этом году волноваться нечего. Ощутимое подорожание произойдет разве что в пик сезона и в премиум-сегменте (гостиниц такого уровня не хватает). "Пансионаты и частный сектор будут повышать цены умеренно, чтобы люди же к ним ехали", — прогнозирует Царук.

А люди все чаще обращают внимание на программы с изюминкой. Чтобы не просто посмотреть достопримечательности, а что-то новое узнать. "Традиционные туры отходят на второй план, хотя весьма популярны. Туристы хотят разнообразного отдыха", — говорит Владимир Царук. Гастрономические туры по сырным и винным тропам, поездки в различные "места силы", сплавы на байдарках к малоизвестным природным чудесам, посещение этно-фестивалей — как никогда в моде.

Тетяна Негода, Киев

По материалам: ukrinform.ru