Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай

Общество
Таисия Слепцова0
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Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай

Эксперты советуют покупать туры, пока курс валют стабилен и действуют акции

Единственное, что многих согревает в зимние дни — мысли о летнем отдыхе. Укринформ узнал, как спланировать его несмотря на непредсказуемые валютные колебания, подорожает отдых на курортах Украины и туры в какие страны наиболее активно продаются в этом сезоне

Куда поедут украинцы

Ежегодно включается своеобразная туристическая мода — туроператоры делают ставки на определенные направления, выводят на рынок новинки. В прошлом году на нем, например, прибавилось итальянских регионов, мальтийских курортов. Но самой популярной страной для отдыха, как и в предыдущие годы, в 2019-м оставался Египет (48,26% отдыхающих выбрали его), а за ним и Турция (26,07%). Об этом свидетельствует аналитика популярного ресурса для поиска и покупки туров онлайн Misto.travel. 

Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай
Турция остается среди наиболее популярных мест отдыха / Фото: poedem

Но спектр предложений для массового туриста значительно расширился. В перечне стран, туры по которым приобрели в прошлом году украинцы, по данным Misto.travel, 27 пунктов. Среди них — Катар, Андорра, Танзания. Настоящим открытием года стал Китай (Хайнань) — чартерные программы по доступным ценам вывели это направление в ТОП продаж.

В этом году географических сюрпризов на рынке пока не предвидится, считает председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, новые направления раскручивать не будут. Хотя туроператоры делают попытки наполнить свои продуктовые портфели и предлагать клиентам все больше вариантов. Особое внимание сейчас к Португалии, Черногории, Кипру. По словам Дмитрия Сероухова, CEO компании Join UP!, этим летом будут делать "трендовым практически все средиземноморское многообразие Европы — от Италии, Испании и Франции в Албании, Черногории, Хорватии и Греции с широкой картой мест назначения.

Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай
Дмитрий Сероухов

"Наиболее привлекательными для туркомпаний остаются Турция и Египет благодаря стабильному потоку туристов. Но одновременно это и самые проблемные направления с достаточно серьезными рисками потери денег: слишком высока конкуренция", — объясняет Голубаха. Все туроператоры заказывают много чартерных программ. И часто даже теряют деньги, пытаясь низкими ценами привлечь к себе клиентов и загрузить эти рейсы. И пока получается. "Для сравнения: в 2013 году мы летали в Египет 1-2 рейса в неделю, сейчас — около 100 рейсов в неделю, летом ожидаем около 50 рейсов еженедельно", — рассказывает Дмитрий Сероухов.

Лидеры бронирования в январе-2020, по данным Rozetka Travel (онлайн-сервис по подбору туров) — египетские курорты на ближайшие месяцы. Это наиболее бюджетный вариант в холодное время — туры стоимостью 12-15, максимум 30+ тысяч гривень. Тур "на завтра" в январе можно приобрести всего за 6300-8100 грн. на двоих (от $248)! Для сравнения — выезд в апреле-июне обойдется уже в 680-800. Дальше — ОАЭ, третья по популярности Турция (на лето). "Причем бронируют туры как на май, так и на сентябрь-октябрь, — говорит руководитель отдела маркетинга Rozetka Travel Елена Гейченко. — Дальше в рейтинге идут Греция, Кипр". Не так часто продаются экзотические направления, например, Мальдивы. "Но есть клиенты, которые уже готовы дорогие туры выбирать и оплачивать в онлайне", — делится впечатлениями Елена.

Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай
Елена Гейченко

Дорогие — это 2920 долларов на двоих в феврале-марте и 3000-3200 (около 74000 грн) летом. А вот тур в Болгарию в начале сезона сегодня можно приобрести всего за 11 144 грн или 396 евро (2 туриста, 7 ночей, авиа). Аналогичные туры в Турцию пока предлагают в системах бронирования от 12190 грн. (436 евро), в Черногорию — от 15 694 (557 евро). Тур на двоих на неделю в Испанию или Грецию на конец июня стоит 790-800 евро (около 22600 грн). Албанию, которая еще два года назад считалась очень дешевой, теперь продают по цене Италии (690 евро, 19 400 грн).

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Подорожание не ждем, но лучше не рисковать

Угроз радикального повышения цен на какие-то направления Игорь Голубаха пока не видит: довольно высокая конкуренция между туроператорами не позволяет делать резкие движения. Правда, нет гарантии, что не изменятся правила игры принимающих сторон. Так, в прошлом году в самый неожиданный момент Турция решила перейти на расчеты в евро вместо доллара и этим спутала планы иностранных партнеров. "Турция вообще в последние годы слишком быстро дорожает +30-35% в ценах в 2019 году, еще +20-25% ожидается в этом году, — говорит Дмитрий Сероухов. — Поэтому в этом сезоне дешевле отдохнуть на Крите". Так, 5-звездочный отель «все включено» для двоих на неделю в Турции будет стоить 3 000-3 500 евро, тогда как в Греции на Крите — 2000 евро. Европа, по словам Сероухова остается на уровне прошлогодних показателей.

Еще один риск кроется в непонятной, непредсказуемой ситуации с курсами валют в Украине. "Серьезные колебания могут повлиять на стоимость туров, поэтому все популярнее становится раннее бронирование, — сообщает господин Голубаха. — Оно позволяет экономить за счет скидок и также в случае внезапного взлета валют". И в нормальном режиме туроператоры закладывают в расчеты доллара и евро немного дороже, чем мы видим в обменных пунктах. Так, когда банки продают доллар по 24,4 грн., заплатить за летний тур просят по курсу 25,26. К тому же цена тура, приобретенного в рассрочку по акции раннего бронирования, чаще всего фиксируется в валюте с примечанием: если валюта поднимется в цене, часть суммы осталась, клиент заплатит по текущему курсу (а если подешевеет, стоимость неизменна). Собственный курс туроператоров всегда немного выше, потому что компании закупают валюту день в день и должны действовать с расчетом, что через несколько дней курс изменится, объясняет Игорь Голубаха. И подстраховывает финансовые риски туроператора, значит, клиент.

Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай
Игорь Голубаха

Но есть и приятные новости — все чаще туристические компании стали обращаться к услугам лоукост-перевозчиков. И, по словам Игоря Голубахи, возможность покупать дешевые билеты должна минимизировать их финансовые риски. В результате стоимость туров хотя бы немного, но уменьшится. "Европейские экскурсионные программы частично будут реализовываться на крыльях лоукостеров, — прогнозирует Голубаха. — Прежде всего это будет касаться самых популярных туристических направлений». А это пока — города Италии от Милана до Неаполя, Польша с Германией, Португалия и Ирландия.

Покупай лето в январе

Желая то ли вложить деньги, то ли обеспечить себе отпуск пораньше, в этом году думать о лете 2020 начали еще прошлой осенью.

"Мы увидели активность запросов и бронирований по раннему бронированию еще в ноябре, — рассказывает Елена Гейченко. — Чувствуется, что клиенты уже заметили преимущества этой акции". Особенно на направлениях и отелях, которые бронируют заранее, так как летом мест может не быть (труднее всего найти проживание в отелях для больших семей). Больше всего забронированных туров по акции "Раннее бронирование", по словам Гейченко — в Турцию и Грецию. "С приближением лета цены на отели будут увеличиваться, поэтому самое время уже задуматься о своем летнем отдыхе. Ведь сейчас действует предоплата в размере только 30% ", — советует Елена Гейченко.

Раннее бронирование, утверждают туроператоры, может сэкономить 10-30% стоимости "пакета". "В сезон скидка есть только по самому факту наличия «горячего» предложения — никто не даст скидку до 60% на размещение, как это может быть при раннем бронировании", — говорит Сероухов.

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Средняя стоимость забронированного тура в января 2019 года была равна 744 долларам, в июне — 997, сообщает Misto.travel, а следовательно, "по-горячему" дешевле, чем "по-раннему", уже не получалось. В январе спрос низкий, и уже в феврале активно бронируют туры на лето, и средняя стоимость тура заметно повышается, объясняют аналитики сайта. Летом, на старте высокого сезона, средняя стоимость вновь увеличилась. А в августе туры самые дорогие: лето кончается, горячих предложений немного, большинство рейсов и отелей заполнены.

"В последние годы раннее бронирование проседало. Из-за неуверенности в смысле «а что будет завтра» людям было трудно отдавать деньги вперед, — объясняет Дмитрий Сероухов. — Большой популярностью пользовались горящие туры. И примерно три года назад этот тренд начал меняться". В сезоне-2020 Join UP!, по словам Сероухова, уже имеет прирост +50% по объемам продаж при раннем бронированием.

Украинские курорты не подорожают без "помощи" иностранцев

Отпуск-2020: в тренде Средиземноморье и Китай
Владимир Царук / Фото: НВ

Не все собираются в этом году за границу, хотя рост потока именно "иностранных" туристов сейчас наблюдается благодаря дорогой гривне. И на украинцев, которые не планируют отдых вне страны, ситуация с курсом повлияла не существенно, говорит Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины (хотя потребительские цены растут). "Инфляция — на уровне 5-7%, нет галопирующего повышения цен. Не подорожали энергоносители, что тоже влияет обычно на ценовую политику", — объясняет он. И конкуренция на внутреннем рынке не дает разгуляться ценам на проживание и экскурсионные программы. Зарплаты в течение года росли. "И это немного перекрывает расходы на транспорт, ведь билеты на поезда дорожают, — обращает внимание Царук. — А если ехать собственной машиной, это уже будет дешевле, чем год назад за счет горючего, которое упало в цене на 2-3 грн".

Но в городах Украины ощущается отток туристов. "Если раньше многие по несколько раз посещал Львов, Одессу или Каменец-Подольский, то теперь выбирают между Веной и Варшавой, — объясняет Владимир. — Потому что стабильна национальная валюта, а цены лоукостеров привлекательны". Ряды украинских туристов поредели, а иностранцы еще не поняли, зачем к нам ехать. Вот и дефицит. К слову, в начале января Forbes опубликовал статью с перечнем "недооцененных городов" мира, рекомендуя посетить и Киев среди них (а еще София, Оттава, Сеул, Любляна…).

Если бы иностранцы вдруг хлынули на побережье Одесской и Херсонской областей, летний отдых ударил бы нас по карманам, говорит Владимир Царук. "Для них он бы стоил копейки. Но инфраструктуры и сервиса пока нет, чтобы что-то им предложить", — объясняет эксперт. Поэтому несмотря на то, что традиционно пляжный отдых год от года хотя бы на несколько процентов дорожает (а часто — на 10-15%), тем, кто собирался загорать на Черном море, в этом году волноваться нечего. Ощутимое подорожание произойдет разве что в пик сезона и в премиум-сегменте (гостиниц такого уровня не хватает). "Пансионаты и частный сектор будут повышать цены умеренно, чтобы люди же к ним ехали", — прогнозирует Царук.

А люди все чаще обращают внимание на программы с изюминкой. Чтобы не просто посмотреть достопримечательности, а что-то новое узнать. "Традиционные туры отходят на второй план, хотя весьма популярны. Туристы хотят разнообразного отдыха", — говорит Владимир Царук. Гастрономические туры по сырным и винным тропам, поездки в различные "места силы", сплавы на байдарках к малоизвестным природным чудесам, посещение этно-фестивалей — как никогда в моде.

Тетяна Негода, Киев

По материалам: ukrinform.ru


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