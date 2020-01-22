Проверьте свои кошельки: Украину наводнили поддельные гривны – от настоящих не отличить

В Украине появились новые поддельные купюры номиналом в 200 гривен. Фальшивые деньги выполнены настолько качественно, что работники торговых сетей не в состоянии их распознать.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на ukrainianwall.com.

Подделки выявляются только в банках. На какие признаки нужно обращать внимание, чтобы обезопасить себя от фальшивомонетчиков.

Фальшивки подделаны пол купюры номиналом 200 гривен выпуска 2007 года, но на них указан год 2014. Они изготовлены на высококачественной бумаге, и фальшивомонетчики смогли повторить на купюрах некоторые защитные элементы.

В Нацбанке рассказали, что, хотя цвета на купюрах выполнены качественно, они все же отличаются от настоящих.

Кроме этого следует обращать внимание на другие признаки фальшивых купюр, а именно:

— тексты, выполненные мелким шрифтом на подделке читаются частично;

— эффект изменения цвета переменного изображения на цифровом номинале «200» на лицевой стороне купюры не наблюдается;

— рельефность элементов печати прощупывается, но имитация тиснения не совпадает с напечатанными изображениями;

— части сквозного элемента цифры «200» при рассмотрении банкноты на свет в поддельных банкнотах совпадают.

Кроме того, по всей фальшивой купюре просматривается водяной знак в виде буквы «S».

Ранее мы сообщали о том, что Украину заполонили фальшивые гривны.