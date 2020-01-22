Валютный рынок колотит, доллар может развернуть в любую минуту: власти в растерянности

Валютные качели, когда гривна дорожала день ото дня закончились. Скандал вокруг «слива» аудиозаписи с разговором Гончарука во время встречи с рядом чиновников обсуждался всеми украинскими СМИ. Причиной этой встречи стали опасения президента Владимира Зеленского относительно курса гривны.https://ukrainianwall.com/economics/25149-vlasti-v-panike-valyutnyy-rynok-kolotit-dollar-mozhet-razvernut-v-lyubuyu-minutu

Об этом сообщает НБН со ссылкой на ukrainianwall.com.

Укрепление национальной валюты не привело к резкому падению цен, чем создало большие проблемы украинскому бюджету.

По мнению финансового эксперта Ивана Угляницы такое быстрое укрепление гривны скорее навредило, чем помогло, особенно производителям. «Это спекулятивные деньги, и они никак не укрепляют экономику», — подчеркивает эксперт.

«У властей паника. Денег набрали, но их нет. Приостановили все платежи по незащищенным статьям. В бюджете – дыра вечная, которая увеличивается. Когда на внешних ситуация с ликвидностью кардинально изменится, все может развернуться, а обратно, как правило, все движется очень быстро», — отмечает Угляница.

Пока предпосылок к этому нет, но с большой высоты быстро и падать. Эксперты надеются, что ситуацию может изменить решение МВФ по дальнейшему сотрудничеству с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Украине назвали возможный курс доллара в 2020 году.