24 января: пятница будет прохладной и практически без осадков

В этом сезоне зима удивляет не на шутку.

Ведь уже конец января на носу, а действительно зимних дней было столько, что можно пересчитать по пальцах, сообщает «НБН«.

Завтрашний день никаких изменений не принесет: нас ждет слегка прохладная и практически сухая погода, делится синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, в пятницу, 24 января, почти во всех регионах будет без осадков и даже солнечно. Хмурая погода настигнет Житомирскую и Киевскую области, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях возможен небольшой дождь или же мокрый снег.

Ночью температура воздуха от 0 до -5 градусов, днем температура аналогичная, только уже с отметкой «плюс» — 0…+5 градусов.

В столице завтра облачно, но без осадков. Ветер порывистый, 5-12 м/с. Ночью около 0 градусов, а днем не более +3.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода сегодня, 23 января.