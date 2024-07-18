О том, какие правила позволят избежать повреждения батареи смартфона при зарядке в жаркий летний сезон, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bibliotech.

В частности, ключевые правила надлежащей зарядки «гаджета» этим летом:

не оставлять чехол, так как смартфон и так интенсивно нагревается, а «защита» лишь усиливает данный процесс;

не осуществлять процедуру восполнения энергоемкости батареи в душных (закрытых) помещениях — лучше заранее проветрить комнату;

не оставлять устройство на мягких поверхностях — блокирует нормальный теплообмен, то есть сброс лишних градусов в окружающую среду;

избегать попадания прямых солнечных лучей, которые могут спровоцировать существенный перегрев мобильного телефона.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты объясняли, почему 4G-подключение разряжает смартфон быстрее, чем Wi-Fi.