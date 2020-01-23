Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест врача Кузьменко
Печерский райсуд Киева начал рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В зале суда присутствовала сама Кузьменко, ее адвокаты и представители обвинения.
Здесь также много представителей СМИ и активистов.
На заседании пришли и родные Юлии Кузьменко — ее родители и сестра.
Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.
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13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко — в виде содержания под стражей без определения залога.
23 декабря Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда в отношении Антоненко. Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей и Юлию Кузьменко.
По материалам: ukrinform.ru