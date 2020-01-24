Что ждет Украину после войны: как будут показывать на экранах то, что происходит сегодня на Донбассе

Главный герой украинского фильма «Атлантида» рассказал о том, как режиссеры и общественность видят будущее Украины после войны. По его словам, они хотели показать в фильме, что происходит с людьми после военных действий, и как начинает воспринимать военные конфликты общественность в целом.

Об этой информации сообщил Андрей Римарук в интервью DW, передает издание «НБН».

Отмечается, что актер рассказал об особенностях того фильма, в котором снялся, однако после этого он сообщил, как на примере «Атлантиды» будет строиться картина послевоенных действий во всей стране.

«Главная идея фильма заключается в том, что нас ждет после войны. Мы покажем людям те ужасы, которые происходили во время войны, и что происходит с обществом после этих картин. Особое внимание будет заострено на том, чтобы побороть последствия военных действий, как это было после Второй мировой в Германии», — сообщил Римарук.

После этого он сообщил, что точно не знает, как в будущей Украине будут изображать войну и ее последствия. Но, как он отметил, фильм «Атлантида» сосредотачивает внимание на внутреннем мире людей, а не на внешнем политическом лоне. По его словам, многие после войны будут иначе смотреть на мир. Воспитается настоящее послевоенное поколение, которое не допустит повторения ужасных событий на Донбассе.

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