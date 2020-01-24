Нацсовет напоминает телеканалам, что 27 января – День памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января на государственном уровне отмечается в Украине, начиная с 2012 года, согласно постановлению Верховной Рады "О 70-летии трагедии Бабьего Яра".

Об этом напоминает на сайте Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и обращает внимание руководителей телерадиоорганизаций на необходимость внесения в этот день соответствующих изменений в программы теле — и радиопередач.

"27 января, когда весь мир вспоминает одну из самых трагических страниц в истории человечества, Национальный совет призывает отечественных телерадиовещателей почтить память жертв нацистских репрессий и рекомендует при планировании программ и передач на этот день руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными решением Национального совета в 2015 году", — говорится в сообщении.

В Нацсовете также напомнили, что во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны жители Украины пострадали от многочисленных преследований по расовой, этнической, национальной принадлежности и массовых казней еврейского населения. По статистике, среди 6 миллионов евреев, погибших в результате нацистской политики террора, более 1,5 миллиона были нашими согражданами.

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На международном уровне официальное почтение памяти погибших в результате Холокоста 1933 — 1945 годов началось после принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году, соавторами которой стали почти 100 государств, включая Украину. Резолюция также напоминает о необходимости воспитания толерантности, терпимости и уважения к правам человека, чтобы обезопасить будущие поколения от повторения позорных ошибок и страшных преступлений прошлого.

По материалам: ukrinform.ru