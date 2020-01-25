Грипп в Украине: эпидпорог не перейден, но пик будет впереди — в феврале

Нынешний сезон гриппа опасен для детей. Их 80% всех госпитализированных.

Пока мир напряженно наблюдает за развитием ситуации в Китае, где коронавирус уже убил 25 человек, а число заболевших достигло 830, вернемся к ситуации с заболеваемостью «обычным» гриппом в Украине. Сразу успокоим — эпидпорог пока не превышен, но врачи предупреждают, что следует готовиться к повышению заболеваемости, традиционно, в феврале. Однако трагические последствия болезни уже ощутимы — по последним данным Центра общественного здоровья, с начала эпидсезона и по 22 января от осложнений гриппа умерли 11 человек, а госпитализированы более 67 тысяч, из которых почти 80% дети. В целом же гриппом и ОРВИ переболело 6,2% населения Украины. Но, заметьте, это те, кто обратился к врачу. Подробнее о ситуации в нынешнем сезоне гриппа узнавал Укринформ.

Заболеваемость низкая, а привились от гриппа на 44% больше людей

Напомним, в этом году, по данным ВОЗ, в мире циркулируют сразу четыре штамма гриппа: "Канзас" (А/H3N2), "Брисбен" (А/Н1N1), "Колорадо" (принадлежит к ветви B/Victoria) и "Пхукет" (принадлежит к ветви B/Yamagata). Согласно результатам лабораторных исследований, в Украине превалирует штамм "Брисбен", которого еще не было в Украине раньше (впервые выделен в Австралии). Как рассказывала в комментарии Укринформу заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского Алла Мироненко, основная группа риска этого штамма — это дети (как видим, они составляют 80% госпитализированных), люди трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями (с диабетом, бронхиальной астмой, ожирением, другими патологиями) и беременные. Поэтому именно этим группам нужно в первую очередь делать прививки от гриппа.



Вакцинация остается единственным надежным способом профилактики гриппа

В этом году вакцина стоит около 250-350 гривень, но в частных клиниках прививка может обойтись дороже — до 600 гривень, поскольку процедура включает предварительную консультацию с врачом. В этом году Украина закупила вакцины против гриппа производства Франции (Санофи Пастер) и Кореи (Грин Кросс Корпорейшн). Французская вакцина четырехкомпонентная (то есть действует на 4 штамма вирусов), а корейская — трехкомпонентная. А тем временем медики постоянно напоминают, что только вакцинация остается единственным надежным способом профилактики гриппа. И похоже, что все больше людей прислушиваются к этим рекомендациям: если за весь эпидсезон прошлого года прививки от гриппа сделали 161,5 тысячи человек, то в этом году только на сегодня привито уже 232 тысяч человек, что на 44% больше.

Еще одна оптимистичная новость — интенсивный показатель заболеваемости сейчас на 14,8% меньше аналогичного периода прошлого сезона. "В целом в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне, за исключением Тернопольской области, где зарегистрирована низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ", — значится в отчете Центра общественного здоровья за прошедшую неделю. В местных СМИ Тернополя говорится, что в городе наблюдается постепенное повышение заболеваемости — за неделю больных, нуждающихся в госпитализации, стало больше на 20%. За первые две недели года в городе было зафиксировано три смерти от пневмонии. В городе Черткове медучреждения переполнены, и врачи там работают в перегруженном режиме. "Только официально ежедневно регистрируем более 200 новых случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. По состоянию на 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в Чертковском районе превышает эпидемический порог в 1,5 раза", — информирует местный сайт Тернополя со ссылкой на мэрию города.

В то же время в Винницкой области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Его возбудитель обнаружили на агропредприятии в селе Бугаков, из-за чего пришлось ликвидировать более сотни тысяч кур. Из-за вспышки куриного гриппа Европейский союз приостановил ввоз курятины из Украины. И хотя через мясо птицы вирус не передается, но все же в Госпотребслужбе призвали не покупать курятину и яйца на стихийных рынках. Вирус все же может передаться человеку от птицы, но инфекционисты говорят, что сейчас такие случаи зафиксированы только за пределами Украины и их немного. Однако любой вирус может мутировать, поэтому специалисты рекомендуют всю куриную продукцию обрабатывать термически.

В Европе спокойно, но в США — самый тяжелый сезон гриппа за 10 лет

По данным совместного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра контроля за болезнями, в Венгрии, Румынии и Молдове интенсивность гриппа не превышает базовый уровень, а в Польше, Словакии и России интенсивность гриппа низкая. В Европе циркулируют оба вируса гриппа — типа A и B, но как и в Украине, 78% вирусов относятся к типу A.

Между тем в США сейчас переживают самый тяжелый сезон гриппа за десятилетие. По состоянию на 7 января 2020 г. сообщалось о 2900 умерших согласно данным, обнародованным Центрами США по контролю и профилактике заболеваний. Было зафиксировано 6,4 миллиона больных гриппом, из которых 55 тысяч госпитализированы. В США доминирует в этом сезоне вирус типа В, от которого особенно страдают дети. Доктор Энтони Фоучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней, заявил CNN, что хотя невозможно предсказать, насколько плохо в дальнейшем будет развиваться грипп, но все же "начальные показатели указывают, что это будет плохой сезон".

Каким этот сезон станет для Украины — покажет время, а пока эпидемиологи напоминают, что грипп — это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском летальности. Наиболее частым осложнением болезни становится пневмония, которая иногда всего за 4-5 дней способна привести к летальному исходу. Другим распространенным осложнением гриппа является сердечная недостаточность, поэтому при первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и выше, кашель, в отдельных случаях — рвота и понос) нужно сразу обращаться к семейному врачу.

Чтобы предупредить заражение гриппом, следует избегать контакта с людьми, имеющими проявления гриппозной инфекции или находиться от них на расстоянии двух метров; избегать мест большого скопления людей; часто проветривать помещение и мыть руки с мылом; не касаться глаз, носа, рта немытыми руками; избегать объятий, поцелуев и рукопожатий; прикрываться при чихании или кашле одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru