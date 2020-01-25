Игры Непокоренных являются реабилитацией ветеранов через спорт — психолог

Игры Непокоренных (Invictus Games) — лучшая реабилитация для бойцов.

Об этом заявила в Гааге в рамках подготовки к Играм Непокоренных менеджер сопровождающей делегации семей и друзей участников Invictus, психолог фонда "Вернись живым" Ольга Семенова, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Invictus — это реабилитация через спорт, через участие в соревнованиях, причастность к сообществу. Мы увидели и услышали много разных историй. Одним из этапов отбора было прохождение интервью с психологами, и во время этих интервью некоторые из потенциальных участников и участниц очень сильно раскрывались. Они говорили, что это впервые в жизни у них есть возможность поговорить о своем опыте. Многие истории растрогали", — сказала она.

В свою очередь представитель совета ветеранов и заместитель главного тренера Тарас Шпук отметил, что участники — не профессиональные спортсмены и не имеют опыта в тех видах спорта, в которых участвуют, но у них мощная мотивация.

"Мы гордимся ими, и у многие из них имеют хорошую физическую подготовку, общую физическую подготовку. Им все очень хорошо удается, и они показывают превосходные результаты, как для тех ребят, которые пришли и буквально за полгода попробовали себя в том или ином виде спорта. И это очень круто. Своим примером они вдохновляют тех военных, которые в госпитале смотрят на них и понимают, что тоже могут. У нас есть положительные истории ребят, увидевших первый раз Invictus в госпитале по телевизору и сказавших себе еще тогда, что должны быть там — и через два года он уже в сборной", — подчеркнул Шпук.

Вместе с участниками на Игры Непокоренных-2020 в Гаагу приедет команда поддержки — это жены, дети, родители, близкие друзья и коллеги. Всего около 40 человек.

Как сообщал Укринформ, "Игры Непокоренных-2020" пройдут 9-16 мая 2020 года в Гааге (Нидерланды). Украина в третий раз примет участие в соревнованиях. Учитывая высокий уровень организации и популярность "Игр Непокоренных" в Украине, Фонд "Игр непокоренных" (Invictus Games) увеличила квоту для украинской команды — с 15 до 20 человек. В прошлом году украинская сборная на "Играх Непокоренных" завоевала 20 медалей.

Фото: София Шовикова.

По материалам: ukrinform.ru