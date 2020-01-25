Как вырастут минимальные пенсии семьям военнослужащих в случае потери кормильца

Общество
Таисия Слепцова0
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Как вырастут минимальные пенсии семьям военнослужащих в случае потери кормильца

Министерство социальной политики обнародовало размеры минимальных пенсий по случаю утраты кормильца, назначаемые членам семей военнослужащих, с 1 января с.г.

Об этом сообщается на сайте Министерства Facebook.

Как вырастут минимальные пенсии семьям военнослужащих в случае потери кормильца

"Друзья, делимся с Вами инфографикой, в которой показано, когда и на сколько вырастут минимальные размеры пенсий по случаю утраты кормильца, назначаемые членам семей военнослужащих", — говорится в публикации.

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Так, по данным министерства, с 01.01.2020 указанная пенсия будет равна 3276 грн, с 01.07.2020 = 3424 грн, с 01.12.2020 = 3538 грн.

По материалам: ukrinform.ru


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