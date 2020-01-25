Татьянами в Украине за последние 3 года назвали 3 тысячи девочек

Общество
Таисия Слепцова0
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Татьянами в Украине за последние 3 года назвали 3 тысячи девочек

Министерство юстиции поздравило всех женщин по имени Татьяна с Днем ангела.

Об этом пресс-служба написала в Facebook.

"Поздравляем всех Татьян с Днем ангела! И по этому случаю мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна течение 2017-2019 годов", — говорится в посте.

Так, по информации Минюста, за последние 3 года в Украине именем Татьяна назвали 2 957 новорожденных девочек.

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Сегодня, 25 января, в Украине отмечается Татьянин день.

По материалам: ukrinform.ru


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