Татьянами в Украине за последние 3 года назвали 3 тысячи девочек
Министерство юстиции поздравило всех женщин по имени Татьяна с Днем ангела.
Об этом пресс-служба написала в Facebook.
"Поздравляем всех Татьян с Днем ангела! И по этому случаю мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна течение 2017-2019 годов", — говорится в посте.
Так, по информации Минюста, за последние 3 года в Украине именем Татьяна назвали 2 957 новорожденных девочек.
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Сегодня, 25 января, в Украине отмечается Татьянин день.
По материалам: ukrinform.ru