Украина поборется за право проведения Игр Непокоренных-2024

В рамках подготовки к Играм Непокоренных-2020, стартующих в Гааге 9 мая, украинская делегация также выясняла условия проведения Игр Непокоренных в 2024 году в Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал представитель Министерства по делам ветеранов Константин Татаркин.

"Мы будем формировать такую ​​заявку, делать презентацию и все возможное для того, чтобы подать соответствующую заявку и побороться вместе с другими странами за проведение Игр Непокоренных-2024 именно в Украине. Для нас это очень важно, потому что у нас сейчас 380 тысяч участников боевых действий. Для нас важно привлечь максимальное количество ветеранов к различным реабилитационным мероприятиям, в том числе и спортивной реабилитации", — сказал Татаркин.

Он также подчеркнул, что Invictus Games — спортивные соревнования, которые очень сильно мотивируют и могут стать большим достижением для многих ветеранов, занимающихся спортом несмотря на полученные ранения.

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Как сообщал Укринформ, Игры Непокоренных-2020 пройдут 9-16 мая 2020 года в Гааге (Нидерланды). Украина в третий раз примет участие в соревнованиях. Учитывая высокий уровень организации и популярность Игор Непокоренных в Украине, Фонд Игор Непокоренных (Invictus Games) увеличил квоту для украинской команды — с 15 до 20 человек. В прошлом году украинская сборная на Играх Непокоренных завоевала 20 медалей.

фото: Софія Шовікова

По материалам: ukrinform.ru