26 января. Памятные даты

Сегодня Международный день таможенника — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

Отмечается с 1983 года. В ноябре 1952 вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества, а 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия этого Совета, которая впоследствии (в 1994 году) получила современное название — Всемирная таможенная организация (WCO). На ней были представлены главами своих таможен 17 стран Европы. Через 30 лет именно этот день был выбран для ежегодного празднования Международного дня таможенных служб. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик. Довольно быстро из скромной организации, объединявшей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 183 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются странами, которые развиваются. Международный день таможенника является поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, подведением итогов работы за год и составления планов на будущее, но и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества. Украина присоединилась к Всемирной таможенной организации в 1992 году; сейчас украинская таможня модернизируется и реформируется.

Сегодня национальный праздник Австралии — День Австралии. 26 января 1788 года первые британские поселенцы во главе с офицером Королевского флота, капитаном Артуром Филиппом прибыли на Зеленый континент на 2 военных, 9 грузовых и 6 транспортных кораблях и водрузили на месте нынешнего Сиднея флаг Великобритании. Личный состав экспедиции составил около полутора тысяч человек, из них почти половина — ссыльные, остальные — морские пехотинцы, охрана конвоя и административный состав будущей колонии. Артур Филипп получил полномочия от правительства на учреждение первой на австралийском континенте каторжной колонии и был назначен ее губернатором. Название страны происходит от латинского Terra Australis, что означает «южная земля», а первое поселение Сидней был назван в честь министра колонии Великобритании лорда Сиднея. Сейчас Австралия входит в состав Британского Содружества Наций и состоит из 6 штатов и 2 самоуправляющихся единиц. Высшая законодательная власть принадлежит федеральному парламенту, в состав которого входят король (королева) Великобритании, которого (которую) представляет назначенный им (ею) генерал-губернатор и две палаты: палата представителей и сенат. Исполнительная власть принадлежит генерал-губернатору и кабинету (правительству). Штаты Австралийского Союза имеют свои конституции, парламенты и губернаторов. Австралия является федерацией. Местными делами ведают органы самоуправления — выборные советы, которые находятся под наблюдением правительственных органов. Дипломатические отношения между Украиной и Австралией были установлены 10 января 1992 года. Посольство Украины в Австралии было открыто 14 апреля 2003 года. С 1992 года Австралия была представлена в Украине послами по совместительству. Торжественное открытие первой дипломатической миссии Австралии в Украине произошло в марте 2015 года. В Австралии проживает более чем сорокатысячная украинская диаспора. Поселение украинцев в Австралии можно считать «самым молодым» — «украинская колония» начинает свое существование от расселения «перемещенных лиц» после окончания Второй мировой войны, точнее с 1948 года. Украинское сообщество в Австралии можно считать политической эмиграцией, ведь никто не ехал на этот континент с целью улучшения своего материального положения. Украинская эмиграция в Австралии никогда не основывалась на заработках. Люди, которые сюда приехали после Второй мировой войны, не хотели возвращаться на родину исключительно по политическим мотивам — они не хотели жить при коммунистической системе.

Юбилеи дня:

В этот день родился Вейн Гретцки (1961), легендарный канадский хоккеист. Один из самых известных спортсменов XX века. Иногда журналисты называют Гретцки Пеле хоккея — видимо для тех, кто не слишком разбирается в хоккее, а о знаменитом бразильце все же слышал, ведь футбол, как ни крути — самый массовый вид спорта. Но Гретцки — это Гретцки, и никаких сравнениях он не нуждается. В 1978-1988 годах спортсмен выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги (включительно с 9-ю призами ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона). Был среди 5 спортсменов, которые зажигали огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея кто вошел в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» Международной федерации хоккея с шайбой. Его имя увековечено в Зале хоккейной славы (Торонто). Номер 99, под которым он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры, закреплен за ним в НХЛ навечно, и ни один хоккеист в НХЛ больше не наденет свитер с этим номером – что тоже большая честь. Элегантный, всегда улыбающийся Гретцки чрезвычайно повлиял на формирование имиджа канадского хоккея, ведь до того существовал стереотип мрачного медлительного здоровяка, не слишком культурного и не очень приветливого. Сейчас знаменитый спортсмен активно занимается бизнесом. Интересный факт: дед Уэйна Гретцки был белорусом, а бабушка — украинкой с Подгайцев (ныне Тернопольская область, а до войны — территория Польши). Между собой супруги разговаривали на украинском языке; отец Уэйна тоже прекрасно знал украинский. У спортсмена счастливый (и единственный) брак, пятеро детей и один внук.

Свой 32 день рождения отметил бы сегодня Михаил Жизневский (1988-2014), белорусский активист Евромайдана, член Самообороны Майдана, один из первых героев Небесной сотни и одна из первых жертв преступного режима. Родился Михаил Жизневский в белорусском Гомеле. В Украине жил сначала в Донецке и Кривом Роге, потом в Киеве, в последние годы жизни снимал жилье в Белой Церкви. Он рано покинул родительский дом, сам зарабатывал себе на жизнь, но всегда помнил о родителях, время от времени посылая им хоть какие-то средства. Работал сварщиком, монтажником окон. Был внештатным корреспондентом газеты «Соборная Киевщина». В детстве мечтал стать священником, увлекался историей. Был аполитичным, но сотрудничал с националистической организацией УНА-УНСО, поскольку та имела хорошую страйкбольную команду, а Михаил занимался страйкболом. Погиб 22 января 2014 года около 9 часов утра от выстрела охотничьей пулей в сердце у стадиона «Динамо» на Грушевского. Панихида по Михаилу Жизневскому состоялась 26 января 2014-го, в день, когда ему исполнилось бы 26 лет. В Михайловский собор тогда пришло более 10 тыс. человек, не все даже смогли попасть внутрь. Тело погибшего белоруса несли под возгласы толпы «Герой» и «Жыве Беларусь!». Михаил Жизневский стал первым, с кем прощались на Майдане. Тогда же впервые прозвучала песня «Плине кача по Тисині», которая в дальнейшем стала неофициальным реквиемом-прощанием на похоронах погибших на Майдане. Похоронен в Беларуси.

Годовщина смерти:

В этот день в 1998 году умер Яков Давидзон (1912-1998), украинский фотохудожник, чьи снимки давно уже стали историей, первый фотокор лауреат Шевченковской премии (1977). Яков Давидзон не расставался с фотоаппаратом более 60 лет. Его дебют состоялся 12 декабря 1937 года. Тогда 25-летний Давидзон сделал несколько снимков на избирательном участке завода «Ленинская кузница», отдал их в редакцию одной из вечерних газет, где один из них напечатали. Затем была работа в республиканской газете «Колхозник Украины» (ныне «Сельские вести»), в фотохронике РАТАУ (ныне Укринформ) во время советско-немецкой войны был фотокором на фронте. Объектив его камеры навсегда увековечил мгновения войны: бои за Харьков, Воронеж, Сталинград… После войны Яков Давидзон более 50 лет работал фотокором газеты «Советская Украина» (ныне «Демократическая Украина»). Умер в Америке, где жил последние 4 года своей жизни.

Сегодня годовщина со дня смерти Мишеля Леграна (1932-2019), французского композитора, певца и аранжировщика. Легран — обладатель трех «Оскаров», пяти «Грэмми» и «Золотого глобуса». За свою творческую жизнь он написал мелодии к более 200 кинокартин, а также подарил меломанам около ста авторских альбомов. Песни с его музыкой исполняли Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра и Лайза Минелли.

По материалам: ukrinform.ru