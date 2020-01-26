Сегодня — Международный день таможенника

26 января отмечается Международный день таможенника — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

Об этом сообщает Укринформ.

День отмечается с 1983 года. В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества, а 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия этого Совета, которая затем (в 1994 году) получила современное название — Всемирная таможенная организация (WCO). На ней были представлены председатели своих таможен 17 стран Европы. Через 30 лет именно этот день был избран для ежегодного празднования Международного дня таможенных служб.

Идеи таможенного сообщества получили большой отклик. Довольно быстро из скромной организации, объединявшей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба.

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Сейчас Всемирная таможенная организация объединяет 183 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них — развивающиеся страны.

Украина присоединилась ко Всемирной таможенной организации в 1992 году.

По материалам: ukrinform.ru