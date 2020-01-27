К Земле приближается опасный астероид — NASA

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Уже в феврале он пролетит совсем рядом с нашей планетой.

В NASA утверждают, что в следующем месяце рядом с планетой Земля пролетит астероид No 163 373, диаметр которого от 440 до 990 метров.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

Ученые отмечают, что беспокоиться жителям планеты не о чем, ведь шансы, что астероид влетит в Землю ничтожно малы. Но, при этом, его все равно относят к потенциально опасным объектам.

Астероид No 166 373 был открыт учеными в октябре 1995 года. В феврале он пролит возле Земли на расстоянии, которое в 15 раз выше расстояния от Земли до Луны. После февральского «привета» астероид снова пролет возле Земли аж 6 августа 2075 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что к Земле летят два опасных астероида.