Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Axiom Space, эта космическая компания, при участии дома моды Prada, показала дизайн инновационного скафандра AxEMU на миланском Международном астроконгрессе.

Данный тип защиты, как уже понятно, разработан для участников высадки на Луну, запланированной на 2026 год. Оболочка этого скафандра, изготовленная из бело-серого термоизоляционного материала, должна защитить космонавтов от экстремальных перепадов температурных показателей на различных участках спутника, а также не допустит проникновения лунной пыли.

Кроме того, в AxEMU встроены передовые технологически наработки, позволяющие комфортно пребывать в открытом космосе до 8 часов, поскольку скафандр получил улучшенную систему диагностирования, современные фильтры очистки кислорода от углекислого газа и шлем с расширенным углом обзора.

При этом, разработчики Axiom Space уже успели провести множество испытаний AxEMU, в том числе под толщей воды, чтобы убедиться в надежности и многофункциональности скафандра.

Фото — axiomspace.com

Фото — axiomspace.com

Фото — axiomspace.com

Ранее мы писали о том, почему эпоха доминирования F-16 в воздухе подходит к концу.