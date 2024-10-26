Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал CNN, администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон призвал к проведению расследования, касающегося вышеописанной информации.

По словам Нельсона, подобные неоднозначные сведения WSJ вызывают серьезное беспокойство относительно существования немалой угрозы нацбезопасности США, так как сотрудничество SpaceX с NASA и Пентагоном могло открыть Маску несанкционированный доступ к конфиденциальным данным правительства и различных американских разведывательных структур.

Впрочем, администратор NASA уточнил, что степень опасности для США может быть достаточно высокой лишь при одном немаловажном условии, — «если правдива история» об том.

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