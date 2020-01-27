Минздрав обнародовал приказ о противодействии коронавирусу в Украине

Министерство здравоохранения обнародовало приказ о мерах по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний вызванных новым коронавирусом, выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай).

Документ доступен на сайте Министерства здравоохранения.

"С целью недопущения заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний вызванных новым коронавирусом выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), приказываю: 1. Образовать и утвердить состав (прилагается) оперативного штаба по недопущению заноса и распространения на территорию Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай) (далее — 2019-nCoV). 2. Утвердить рекомендации (прилагаются) о действиях при выявлении лица, соответствующего определению случая 2019-nCoV (далее — рекомендации)", — говорится в приказе.

Согласно приказу, структурные подразделения по вопросам здравоохранения должны придерживаться рекомендаций Минздрава о действиях при выявлении лиц, в отношении которых есть подозрение на заболевание коронавирусом. Также медучреждения должны быть готовы для предоставления медпомощи по определенным случаям 2019-nCoV, поддерживать необходимый запас медикаментов, спецодежды, дезинфицирующих средств.

В случае выявления лица, соответствующего определению случая 2019-nCoV необходимо обеспечить ему изоляцию и госпитализацию в инфекционный стационар с соблюдением требований противоэпидемического режима и проинформировать Центр общественного здоровья об этом случае.

Также структурные подразделения должны провести дополнительное обучение медицинского персонала по вопросам соблюдения требований противоэпидемического режима, биологической безопасности и биологической защиты при выявлении лица, соответствующего определению случая 2019-nCoV.

Координацию и информационное сопровождение учреждений здравоохранения по организации и проведению противоэпидемических мероприятий проводит Центр общественного здоровья. Он направляет образцы материалов от лиц, соответствующих определению случая 2019-nCoV в референс-лаборатории, которые будут определены Всемирной организацией здравоохранения.

Читайте также: Коронавирус: в СНБО определили задачи для органов власти

Отмечается, что руководители Киевского городского и областных лабораторных центров Минздрава Украины и на соответствующих видах транспорта должны обеспечить усиленный режим работы санитарно-карантинных подразделений в пунктах пропуска через государственную границу Украины; проверить готовность помещений для временной изоляции лиц, соответствующих определению случая 2019-nCoV; провести дополнительный инструктаж членов экипажей самолетов, морских и речных судов, поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболевания, вероятно вызванного вирусом 2019-nCoV.

По материалам: ukrinform.ru