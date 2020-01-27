По состоянию на сегодня в Украине нет коронавирус из Китая — ЦОС

По состоянию на 27 января в Украине не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в Facebook сообщил Центр общественного здоровья.

"Данные, распространенные Киевским лабораторным центром Минздрава Украины, были уточнены: Диагностированный коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Поэтому, пока ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Центре общественного здоровья обратились к СМИ, которые распространили неуточненную информацию, с просьбой дополнить ее обновленными данными.

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Кроме этого, в ЦОЗ отметили, что информирование общества в случае обнаружения нового коронавируса будет осуществляться Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья.

"В случае регистрации случае 2019-nCoV, средства массовой информации и общество будут проинформированы Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья Украины", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Киевский городской лабораторный центр Минздрава обнародовал статистку заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве, а также заключения исследований образцов, среди которых числился коронавирус HKU1.

Фото: Xinhua

По материалам: ukrinform.ru