Бабиков утверждает, что конкурс на руководящие должности в ГБР не был формальностью

Конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора Государственного бюро расследований не был формальностью.

Об этом заявил во время пресс-конференции во вторник победитель конкурса на должность первого заместителя директора бюро расследований Александр Бабиков, сообщает корреспондент Укринформа.

"Конкурс не был формальностью. На занятие должности заместителя и первого заместителя был разработан временный порядок конкурса. Порядок предусматривал формирование комиссии и проведение этого конкурса. На официальном сайте ГБР было опубликовано объявление о проведении конкурса с профессиональными требованиями", — сказал он.

На вопрос, как он успел за три дня собрать все необходимые документы, Бабиков ответил: "Абсолютно не проблема собрать необходимые документы в течение трех дней. Подтверждением является то, что конкурсантов было около сорока. Все они успешно собрали эти документы".

Он также заверил, что никто из партии "Слуга народа" не предлагал ему пойти на работу в ГБР. При этом он признал, что был знаком с и.о. директора бюро Ириной Венедиктовой.

По его словам, он познакомился с ней во время прохождения службы в органах прокуратуры Харьковской области в период с 2010 по 2016 годы.

"Там мы несколько раз пересекались на научных мероприятиях, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы. Я не знаком ни с одним депутатом из партии "Слуга народа". Из Офиса Президента — тем более", — сказал Бабиков.

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Как сообщалось, Бабиков был назначен первым заместителем директора ГБР 21 января.

Журналисты проекта bihus.info в своем расследовании "Тайный Санта для ГБР" утверждают, что объявление о конкурсе на должность заместителей директора ГБР было опубликовано на сайте ведомства не на главной странице, а глубоко в рубриках. Никаких публичных сообщений об этом не было. В сообщении указывалось, что подать документы на должность надо с 30 декабря по 2 января, то есть в разгар новогодних праздников. На телефонные звонки в конкурсной комиссии по номеру, указанному в объявлении, в этот период никто не отвечал.

Не зная заранее о конкурсе, собрать и подать все необходимые документы было невозможно, отмечают журналисты.

Ранее в организации Семьи Героев Небесной сотни заявили, что назначение Бабикова, который работал в юридической фирме Aver Lex, защищавшей экс-президента Януковича, является конфликтом интересов, поскольку ведомство будет продолжать следствие по "делам Майдана".

В то же в.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова заверила, что лично курирует "дела Майдана".

По материалам: ukrinform.ru