МКМС призывает молодых пианистов принять участие в конкурсе памяти Горовица

Министерство культуры, молодежи и спорта призывает молодых пианистов и их учителей принять участие в Международном конкурсе молодых пианистов памяти Владимира Горовица.

Об этом говорится на странице МКМС в Facebook.

"Ставьте перед собой масштабные цели — примите участие в Международном конкурсе молодых пианистов памяти Владимира Горовица. Его лауреатами в разные годы были Вадим Холоденко, Мария Ким, Алексей Гринюк. Победа в этом конкурсе — это свидетельство высокого уровня исполнительского мастерства, а участие — это творческие амбиции", — говорится в сообщении.

В ведомстве акцентируют внимание на престижности этого конкурса, ведь это единственный в Украине конкурс, вошедший в состав Всемирной федерации международных конкурсов (WFIMC), а с 2002 года ставший членом Европейского союза молодежных музыкальных конкурсов (EMCY).

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За годы существования в конкурсных соревнованиях приняли участие более 1300 молодых музыкантов из 35 стран мира ("Горовиц-Дебют", Младшая, Средняя и Старшая группы). Это центр музыкальной и культурно-просветительной жизни Украины и организатор крупных международных художественных акций.

В МКМС обращают внимание на сроки приема онлайн-заявок на участие. Он заканчивается 1 февраля 2020 года.

Конкурс, основанный в 1995 году, чтит память нашего славного соотечественника, легендарного пианиста Владимира Горовица.

По материалам: ukrinform.ru