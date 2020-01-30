Смертельный коронавирус: из Украины в Китай вылетел самолет для эвакуации украинцев из эпицентра болезни

Это первый из двух рейсов для эвакуации.

Сегодня утром из Киева, самолет авиакомпании МАУ, вылетел в Китай для эвакуации украинцев, которые остаются в этой стране.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

В МАУ поведали, что из-за вспышки коронавируса, на ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев, брать пассажиров на перелет в Китай они не будут. Данным рейсом совершат только вывоз людей из Китая.

Полеты из родины коронавируса состоятся по составленному расписанию: людей заберут завтра, 31 января, а второй эвакуационный рейс состоится 4 февраля. После этого прямое авиасообщение Украины и Китая будет прекращено как минимум до 24 февраля и как максимум до стабилизации ситуации в Китае.

Напомним, ранее мы писали, что с 3 февраля Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем.