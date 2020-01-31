СБУ запретила Валерию Сюткину приезжать в Украину

Российский певец планировал дать концерт в Киеве.

Служба безопасности Украины заявила, что российскому певцу Валерию Сюткину не позволят пересечь границу Украины.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу СБУ.

«Валерию Сюткину запретили въезд на территорию Украины из-за его поддержки аннексии Крыма, о которой он заявил в одном из эфиров российского телевидения».