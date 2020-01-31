СБУ запретила Валерию Сюткину приезжать в Украину

Общество
Христина Качоровська0
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Российский певец планировал дать концерт в Киеве.

Валерий Сюткин
Валерий Сюткин. Фото mir24.tv

Служба безопасности Украины заявила, что российскому певцу Валерию Сюткину не позволят пересечь границу Украины.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу СБУ.

«Валерию Сюткину запретили въезд на территорию Украины из-за его поддержки аннексии Крыма, о которой он заявил в одном из эфиров российского телевидения».

Как известно, Сюткин назвал аннексию Крыма «блестящей операцией Путина».

СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо «доцільності» анексії Криму в…

Gepostet von Служба безпеки України am Freitag, 31. Januar 2020

 

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Напомним, ранее мы писали, что Сюткин планирует дать концерт в Киеве.


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