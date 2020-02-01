МКМС наработало предложения по развитию украинского театра

Министерство культуры, молодежи и спорта наработало предложения для развития украинского театра и передало их на обсуждение руководителям национальных театров.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.

"Театры должны стать местом общественного диалога, социального взаимодействия, пересечения с высоким искусством, развитием и стимулированием мышления. Времена меняются, требования аудитории меняются, стиль ее жизни меняется, темы, которые должен поднимать для обсуждения и обдумывания театр, тоже меняются. Поэтому мы разработали свои предложения для развития украинского театра и предложили руководителям национальных театров обсудить их", — отметил он.

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Итак, по словам Бородянского, предложения МКМС такие:

— в репертуаре не менее 20% спектаклей или выступлений должны базироваться на современных украинских и мировых произведениях;

— привлечение специалистов европейского и мирового театра в разработку новых постановок;

— гастроли по Украине и участие в международных проектах;

— привлечение зрителя к программе — как взрослых, так и школьников.

Министр подчеркнул, что это лишь предложения. "С представителями театров продолжается диалог и мы учитываем их встречные предложения и замечания", — заверил Бородянский.

По материалам: ukrinform.ru