Jerry Heil и alyona alyona в первом полуфинале 7 мая будут бороться за прохождение в финал «Евровидения». Дуэт выступит под номером 5 с песней Teresa & Maria. Украинцы смогут посмотреть трансляцию шоу на нескольких ресурсах, информирует «НБН».

Эфиры грандиозного песенного конкурса будут доступны нашим зрителям на YouTube-канале «Євробачення Україна», на официальной украинской Facebook-странице шоу, на сайте «Суспільне Євробачення» и «Суспільне Культура». Также версию с переводом можно будет посмотреть и в приложении «Дія».

Второй полуфинал конкурса состоится 9 мая, а гранд-финал «Евровидения» – 11 мая.

Напомним, над конкурсным номером для Jerry Heil и alyona alyona работала один из самых известных режиссеров Таня Муиньо. Артистки рассказали, как отреагировали на новость о сотрудничестве с ней.