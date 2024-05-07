В аналитическом материале ISW отмечается, что накануне «инаугурации» российского лидера кремлевские элиты начали соперничать за влиятельные позиции в правительстве. Источники в АП РФ рассказали СМИ, что некоторые чиновники находятся в напряжении, рассчитывая на повышение и переживая из-за возможного понижения в должности.

Им хотелось бы занять самый высокий пост на случай, если следующие 6 лет станут последним сроком диктатора, информирует «НБН».

Некоторые источники в Кремле заявляют, что новым премьер-министром может стать московский мэр Сергей Собянин или первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко. Другие сообщают, что нынешнего главу правительства Михаила Мишустина на эту должность утвердят повторно.

Американские эксперты убеждены, что кадровые перестановки в Кремле не окажут влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны-агрессора, ведь диктатор все еще надеется на победу в войне против Украины, продолжит устранять всех несогласных с его решениями и будет ориентироваться на укрепление отношений РФ с КНР, КНДР и Ираном.

В ISW добавили, что для достижения своих целей лидер россиян пытается создать идеологическую однородность среди кремлевских элит.

Ранее американские аналитики рассказали, как Путин пытается уменьшить власть главы МО РФ Сергея Шойгу и за что он хочет наказать министра.