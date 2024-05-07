Глава Кремля запланировал проведение военных учений с применением ядерного оружия в ответ на «провокации западных официальных лиц», которые заговорили об отправке войск в Украину и разрешили ВСУ использовать свое оружие для ударов по РФ.

На заявления Путина ответил Кирби, информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

По словам представителя Белого дома, если Москва обеспокоена тем, что их войска на фронте в Украине могут быть поражены западным оружием, самый легкий способ избежать такого сценария – просто вывести свои оккупационные силы.

Чиновник отметил, что для лидера россиян безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его применение. Кирби подчеркнул, что Вашингтон сейчас не видит признаков вероятного использования страной-агрессором этого оружия против Украины, напомнив, что ядерная риторика Кремля на протяжении всего периода войны была безрассудной.

Напомним, что ранее на ядерные угрозы президента РФ отреагировал Эммануэль Макрон. Глава Франции дал диктатору совет.