СБУ задержала пограничника-дезертира, пять лет скрывавшегося в России

СБУ задержала на предложении взятки должностному лицу Управления Государственной миграционной службы Житомирщины экс-сотрудницу МВД и бывшего контрактника Госпогранслужбы, который находился в розыске за дезертирство.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как отмечается в сообщении, в марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда нарушил присягу — после отпуска не вернулся на место прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия. "Для нелегального возвращения в Украину дезертира путем использования поддельных документов жена — бывший сотрудник милиции — предложила деньги главному специалисту регионального управления ГМС. За триста американских долларов чиновник должен был способствовать супругам в оформлении для предателя фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера с новыми установочными данными", — сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию Украины.

Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении Государственной миграционной службы Житомирщины, куда они пришли для получения обещанных «документов».

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В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, либо совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru