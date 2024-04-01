На своей странице в соцсети Х, обращаясь к партнерам Украины, представитель Офиса Зеленского заявил, что в нашей стране нет позиционной войны и признаков «замораживания» боевых действий, информирует «НБН».

Советник главы ОПУ напомнил, что Российская Федерация не достигла своих целей войны – разрушения государства, закрепления оккупированных территорий, фильтрации и депортации проукраински настроенного населения. Поэтому оккупанты продолжают эскалацию, а Кремль бросает все ресурсы на продолжение так называемой «спецоперации».

«Итак, еще раз: давайте без иллюзий», – обратился чиновник к союзникам, отметив, что война в нашей стране имеет только военное решение.

По словам советника Ермака, у стран-партнеров Киева не получится просто сидеть и ждать, все равно придется резко наращивать военное производство и передавать украинцам оружие. Подоляк добавил, что чем быстрее союзники это поймут, тем лучше будет выглядеть ситуация.

Ранее в ОПУ рассказали, что нужно Силам обороны для нанесения более мощных ударов по объектам захватчиков на территории Крыма.