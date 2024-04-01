В своем Telegram-канале «городской глава» сообщил, что около 13:30 возле «Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета» неизвестные подорвали автомобиль, информирует «НБН».

По словам Чернева, «хлопок» в машине ликвидировал представителя местной «власти», «заместителя руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций» Валерия Чайку.

«Глава» Старобельска похвалил предателя Украины за то, что он активно работал на российских оккупантов и помогал им закрепиться во временно захваченном городе. В Сети рассказали, что Чайка участвовал в создании новых «органов власти», в частности «Министерства внутренних дел ЛНР».

Напомним, что Telegram-каналы распространили кадры с места ликвидации коллаборанта в Старобельске.