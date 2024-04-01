Около 13:30 российские паблики заявили о «теракте» во временно оккупированном Старобельске. Telegram-канал «Оперативний Інформ» сообщил, что в городе сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль одного из представителей местной «власти», и показал кадры с места инцидента, пишет «НБН».

Позже появилась информация о том, что в результате подрыва машины мог быть ликвидирован коллаборант Валерий Чайка. В начале полномасштабной войны предатель Украины перешел на сторону российских захватчиков и получил должность «советника главы администрации Старобельского района» так называемой «ЛНР».

Сообщается, что пособник оккупантов активно участвовал в создании новых «органов власти», организации «таможенного поста» и «Министерства внутренних дел ЛНР» в Старобельске.

Напомним, в начале марта во временно захваченном Бердянске подорвали автомобиль организатора «президентских выборов». Коллаборант рассказал подробности ликвидации предательницы Украины.