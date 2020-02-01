Спутниковый сигнал могут закодировать еще 10 украинских телеканалов — СМИ

Десять украинских телеканалов, которые не входят в медиа-группы, в ближайшее время могут закодировать свой спутниковый сигнал. Среди них такие телеканалы: MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха".

Об этом «Телекритике» сообщили представители этих телеканалов.

Так, генеральный продюсер MusicBox Сергей Кобель в комментарии изданию подтвердил дату кодирования канала — 1 марта.

В пресс-службе телеканала Xsport сообщили, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, вещатель сообщит позже.

Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет «определенную работу» в вопросе кодирования «Кус-Куса», «36.6», «Дачи» и «Эпохи».

Телеканалы группы «Континент ТБ» («Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна»), по словам генерального продюсера группы Андрея Медведя, будут закодированы в ближайшее время.

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Как сообщалось, поздно ночью 28 января четыре ведущих телегруппы — StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов.

В открытом доступе на спутнике остались еще 72 украинских телеканала — государственные общественные вещатели, информационные и региональные телеканалы, а также ряд других каналов, которые не входят в медиа-группы. Среди них немало развлекательных телеканалов, которые, как и телегруппы, развивают платную дистрибуцию провайдерами PayTV или продают рекламное время.

По материалам: ukrinform.ru