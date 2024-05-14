Результаты соцопроса КМИС показали, что ориентировочно только половина беженцев из Украины, которые сейчас живут в ФРГ, Чехии и Польше, готова когда-нибудь вернуться домой, информирует «НБН».

Переселенцы также перечислили условия, при которых они готовы ехать в родную страну. 34% респондентов заявили, что, если в населенном пункте, куда они хотят вернуться, будет работать критическая инфраструктура, они приедут домой. Столько же опрошенных намерены покинуть Европу, если в их населенном пункте в Украине будет безопасно.

26% участников исследования готовы ехать домой, если их жилье не будет разрушено, либо его отремонтируют или предоставят новое. Такой же процент украинцев намерен возвращаться в родную страну только после завершения войны.

Для 16% респондентов для возвращения в Украину важно прежде найти там работу, 13% – найти в своем населенном пункте для детей детсад или школу. 4% опрошенных намерены ехать домой, если их населенный пункт будет освобожден от российских захватчиков.

12% украинцев признались, что намерены оставаться в той европейской стране, где они находятся сейчас либо переехать в другое иностранное государство. 6% опрошенных не определись с ответом, 0,4% респондентов назвали другие причины для возвращения на родину.

Ранее социологи выяснили, сколько граждан Украины готовы к мобилизации в ВСУ.