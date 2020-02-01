В «Слуге народа» извинились за депутата, предлагавшего продать пса, чтобы заплатить за газ
Парламентская фракция партии "Слуга народа" извинилась за высказывания своего депутата Брагара, который предложил пенсионерке оплатить коммунальные услуги, продав собаку.
Об этом в Facebook написала заместитель главы фракции "Слуга народа" в ВР Евгения Кравчук.
"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагар позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен", — отметила Кравчук.
По ее мнению, избранникам, не готовым к прямым эфирам, следует сосредоточиться на законодательной работе.
"В который раз убеждаюсь: не умеешь — не берись. Или учись… От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер", — добавила депутат, выразив надежду, что эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой известности.
"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли обидеть такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", — подчеркнула Кравчук.
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Как сообщалось, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Евгений Брагар в эфире телеканала "112 Украина" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
В эфире одного из ток-шоу в студию позвонила женщина, которая пожаловалась на высокую цену газа. Депутат спросил, есть ли у него другое имущество, прописан ли еще кто-то у нее дома и имеет ли она собаку. Ведь, по его словам, счета можно платить, если продать имущество или собаку.
"Если элитной породы (пес — ред.) во дворе, то она может его продать… в любой момент и спокойно оплатить", — заявил депутат.
Это высказывание вызвало бурную реакцию в соцсетях.
По материалам: ukrinform.ru