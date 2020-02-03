В «слуге народа» рассказали, как наказали Брагаря за «продажу» собак в эфире

По заявлению первого заместителя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, у них нет оснований для предъявления внутрипартийных санкций к Евгению Брагарю.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной реакции партии на предложение Брагаря пенсионерке продать элитную собаку, Корниенко сказал: «Я думаю, что то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее».

Кроме того, Корниенко подчеркнул, что важно исправлять причину скандала. «Сама причина — она же не столько в Евгении, сколько в той ситуации с тарифами, платежками», — добавил он.

Кстати пенсионерку, которой народный депутат от «Слуги народа» дал абсурдный совет, журналисты нашли. Зовут ее Любовь Павловна, живет она на Кировоградщине и у нее есть собака Шарик. Только вот продать его пенсионерка ни за что не согласится.

Ранее сообщалось о том, как нардеп от «Слуги народа» оскорбил пенсионерку, посоветовав ей прдать собаку.