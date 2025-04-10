Как пишет «НБН» со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), узнать, откорректировало ли социальное ведомство размер финпомощи, достаточно просто.

Увидеть информацию, касающуюся размера соцвыплат, возможно в персональном кабинете на web-портале э-услуг ПФУ, сделав ряд нижеуказанных шагов:

зайти на web-портал по гиперссылке;

авторизоваться, использовав квалифицированную э-подпись (КЭП), «Дію.Підпис» или ID.GOV.UA;

в меню, размещенном слева, выбрать раздел «Моя субсидия», зайти в него, и ознакомиться с размером обновленной соцвыплаты.

Отметим, что в процессе перерасчета выплат, учитывается сумма среднемесячного дохода за 3-4 квартал, которую сравнивают с доходами, полученными в 1-2 квартале.

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