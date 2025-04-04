Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), стоимость доставки газа напрямую не связана с фактическим потреблением «голубого топлива».

Как утверждают в НКРЭКУ, платеж за транспортировку/распределение ресурса в автоматическом порядке начисляется всем категориям бытовых потребителей, которые подключены к газовым сетям, вне зависимости от того, используется ли «голубое топливо» обычным гражданином или пенсионером.

Таким образом, единственный выход, позволяющий не платить за доставку газа — полноценное отключение от газовых сетей, для чего необходимо подать соответствующее заявление своему оператору газораспределительной системы (зачастую — «ГАЗМЕРЕЖІ»).

Следует отметить, что процесс отключения от газовых сетей предусматривает перекрытие кранов или установку специальной пломбируемой заглушки, а за обратное подключение, увы, придется заплатить «коммунальщикам».

Ранее мы писали о том, что аналитики показывали, как в апреле изменилась стоимость «борщевого набора».