Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала «Суспільне», от адвоката Яны Левошко прозвучало пояснения — снятие человека с регистрации по месту жительства не означает автоматического выселения, а только потерю прав на использование жилья.
Иногда человека следует «выписать» из жилья, поскольку наличие зарегистрированных лиц влияет на:
- назначение/размер субсидий — учитываются доходы всех прописанных;
- коммунальные тарифы — например, сумма в платежке за вывоз бытовых отходов зависит от численности прописанных.
Собственник дома/квартиры располагает правом в самостоятельном порядка подать заявку в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), и снять совершеннолетнего жильца с регистрации, предоставив:
- свой паспорт/ИНН (индивидуальный налоговый номер);
- документацию, подтверждающую право собственности на жилье;
- при совместном владении жильем — согласие совладельца на выписку.
Также, снять с регистрации человека можно, если:
- лицо не проживает в доме/квартире более 12 месяцев;
- лицо никогда фактически не проживало по месту прописки.
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