Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала «Суспільне», от адвоката Яны Левошко прозвучало пояснения — снятие человека с регистрации по месту жительства не означает автоматического выселения, а только потерю прав на использование жилья.

Иногда человека следует «выписать» из жилья, поскольку наличие зарегистрированных лиц влияет на:

назначение/размер субсидий — учитываются доходы всех прописанных;

коммунальные тарифы — например, сумма в платежке за вывоз бытовых отходов зависит от численности прописанных.

Собственник дома/квартиры располагает правом в самостоятельном порядка подать заявку в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), и снять совершеннолетнего жильца с регистрации, предоставив:

свой паспорт/ИНН (индивидуальный налоговый номер);

документацию, подтверждающую право собственности на жилье;

при совместном владении жильем — согласие совладельца на выписку.

Также, снять с регистрации человека можно, если:

лицо не проживает в доме/квартире более 12 месяцев;

лицо никогда фактически не проживало по месту прописки.

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