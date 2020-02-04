«Слуги народа» пытаются управлять тем, чего не понимают: по словам социолога Головахи, это может погубить партию Зеленского

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Известный украинский социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха выразил свое мнение о том, что представители фракции «Слуга народа» оказались в ситуации, когда они управляют тем, чего не понимают.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

«Мы все понимали, когда пришла к власти новая команда, «Слуги народа», что это преимущественно люди, которые не имеют опыта управления. Разумеется, это большая проблема. Также мы понимали, что среди них нет единства, потому что это очень разные люди и неясно, как из них сделать команду управленцев. Но главное, что мы надеялись, что они захотят этому научиться. А здесь у меня уже возникают определенные подозрения, хотят ли они вообще чему-то научиться», — сказал социолог.

Надо отметить, что 31 января в эфире у Савика Шустера Евгений Головаха поспорил с Министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом из-за оценки результатов переписи населения Украины.

Евгений Иванович настаивал на том, что без традиционной переписи мы не можем говорить о корректности результатов. Министр же оппонировал ему в духе, что традиционная перепись займет очень много времени будет дорого стоить бюджету Украины.

После этого в сетях появилось сообщение «слуги народа» Лизы Богуцкой: «Стоит сейчас Дубилет у Шустера и некий Евгений Иванович позапрошлого века. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись». И это лишь часть ее гневного высказывания.

Данная дискуссия вызвала резонанс в соцсетях, о том, так кто же на самом деле является отсталым, а кто продвинутым.

Правда эта самая некая Лиза Богуцкая образумилась и написала в Facebook пост с извинениями в адрес Евгения Ивановича.

Ранее сообщалось о том, что рейтинг партии»Слуга народа» основательно скатился вниз.