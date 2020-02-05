Рада планирует реформировать патентное законодательство

Общество
Таисия Слепцова0
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Рада планирует реформировать патентное законодательство

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)" (№ 2259).

Соответствующее решение поддержали 369 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Авторы этого законопроекта — заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук и председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий — прогнозируют, что принятие документа обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели, прозрачность процедур приобретения и распоряжения правами интеллектуальной собственности, повысит качество охранных документов, обеспечит внедрение эффективного механизма защиты прав интеллектуальной собственности.

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Законопроект предлагает расширить перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана, предусмотреть возможность подачи заявок в электронной форме, предоставить право любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение, уточнить порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения, расширить перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения (полезные модели) и предусмотреть возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке («post-grant opposition»).

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Предложенный проект закона путем изменения подходов к патентованию полезных моделей создаст предпосылки для активизации изобретательской деятельности в Украине, что приведет к улучшению инвестиционного климата в Украине, отмечается в пояснительной записке.

По материалам: ukrinform.ru


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