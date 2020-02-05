Рада планирует реформировать патентное законодательство

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)" (№ 2259).

Соответствующее решение поддержали 369 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Авторы этого законопроекта — заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук и председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий — прогнозируют, что принятие документа обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели, прозрачность процедур приобретения и распоряжения правами интеллектуальной собственности, повысит качество охранных документов, обеспечит внедрение эффективного механизма защиты прав интеллектуальной собственности.

Законопроект предлагает расширить перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана, предусмотреть возможность подачи заявок в электронной форме, предоставить право любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение, уточнить порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения, расширить перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения (полезные модели) и предусмотреть возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке («post-grant opposition»).

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Предложенный проект закона путем изменения подходов к патентованию полезных моделей создаст предпосылки для активизации изобретательской деятельности в Украине, что приведет к улучшению инвестиционного климата в Украине, отмечается в пояснительной записке.

По материалам: ukrinform.ru