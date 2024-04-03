В интервью писателю Андрею Любке музыкант признался, что он жалеет о своем решении пойти в политику. Вакарчук заявил, что в свое время он совершил большую ошибку, недооценив уровень надежды украинцев, информирует «НБН».

Легенда украинской сцены отметил, что его подход к политике был иным, чем его привыкли видеть граждане. Бывший народный депутат хотел создать новую среду и помочь соотечественникам проявиться, в то время, как избирателям был нужен конкретный человек, олицетворяющий их желания и надежды.

Музыкант извинился перед украинцами за их невыполненные ожидания, отметив, что ему очень больно из-за этого. Исполнитель добавил, что он всю жизнь на своем месте делал, делает и будет делать все, что может, чтобы его родина была честной, справедливой и сильной.

Ранее лидер группы «Океан Эльзы» рассказал, каких россиян он не считает врагами.