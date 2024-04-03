Руководитель внешнеполитического ведомства в интервью агентству Reuters отметил, что Киев ценит предоставление партнерами систем противовоздушной обороны, однако их количества недостаточно, учитывая масштабы боевых действий, информирует «НБН».

По словам дипломата, в распоряжении союзников есть более ста ЗРК Patriot, однако они до сих пор не готовы выполнить минимальный запрос украинского руководства на предоставление таких 5-7 систем. Министр подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны страны – просто вопрос политической воли партнеров.

Глава МИД заверил, что он не преувеличивает, когда говорит об угрозе войны в Европе и ударах россиян по Брюсселю, в случае поражения Украины в войне. Кулеба добавил, что лучший способ предотвращения ракетных обстрелов и гибели солдат государств-союзников – передать Киеву Patriot и предоставить все, что нужно ВСУ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны ЗРК Patriot для защиты Харькова и других городов, которые постоянно терроризируют ВС РФ.