Во вторник, 2 апреля, БПЛА атаковали на территории Татарстана НПЗ и завод, на котором россияне собирают беспилотники «Шахед». В ООН осудили эти удары, заявив, что дроны обстреляли «гражданскую инфраструктуру» РФ, информирует «НБН».

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом украинский лидер поблагодарил международные организации, которые «постоянно что-то осуждают» и фокусируются на обстрелах нашей страны со стороны России.

В то же время, как отметил глава государства, некоторые организации поднимают вопросы ударов по НПЗ в РФ и по объектах врага на временно захваченных территориях Украины.

Гарант считает, что, чтобы таким чиновникам что-то понять, нужно пожить без света и воды, как жители Харькова. Зеленский предложил посетить областной центр, а потом делать осуждающие заявления или нет. Президент напомнил, что государство-террорист кроме силы ничего не понимает.

Ранее украинский лидер рассказал, какие системы ПВО нужны для защиты Харькова и других городов, по которым регулярно бьют российские оккупанты.