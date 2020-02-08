Нардеп Евгений Брагар собирается навестить пенсионерку, которой посоветовал продать собаку

Об этом поведал его коллега из «Слуги народа» Александр Качура.

У себя в Telegram Качура написал, что его однопартиец Евгений Брагар, который прославился нелепым советом продать собаку, чтобы заплатить за газ, решил загладить свою вину.

Об этом сообщает «НБН«.

Как стало известно, «слуга» Брагар навестит Любовь Павловну, и поможет ей утеплить дом:

«Сегодня Евгений Брагар встретиться с пенсионеркой, которая звонила на «112 канал». Он планирует утеплить дом Любовь Павловны и поставить ей счетчики тепла».

Напомним, ранее мы писали, что на Банковой посчитали расходы на коммуналку пенсионерки Любовь Павловны.