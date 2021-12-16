Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Фокус».

Депутат от «СН» Александр Качура в своем Telegram-канале заявил, что освещение в кулуарах парламента ему напоминает освещение в уборных в ночных клубах.

Народный избранник опубликовал два фото. На первом — уборная развлекательного заведения, освещена синим цветом. Парламентарий утверждает, что именно такое освещение делают для того, чтобы наркозависимые люди, которые зашли в уборную ночного клуба, не смогли разглядеть свои вены и сделать инъекцию.

На втором фото депутат показал освещение в кулуарах Верховной Рады. На фото можно увидеть, что кулуары Рады освещены синим цветом, вот только он не настолько яркий, как на первом фото, которое показал парламентарий.

«Слуга» провел параллель между снимками, которые он обнародовал.

«Совпадение? Не думаю», — пишет он.

Фото — скриншот Телеграм-канала Александра Качуры

В СМИ также отметили, что вышеуказанный пост народный избранник опубликовал в момент пленарного заседания Верховной Рады.

Стоить добавить, что это не первое громкое сравнение Верховной Рады на этой пленарной неделе. На днях лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сравнила Верховную Раду с «публичным домом», чем вызвала споры в президиуме Рады между вице-спикерами.

Ранее мы писали, что Рабинович возмутился тому, что сказали о Меркель на телеканале «Рада».